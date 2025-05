Hier war keine Abnehm-Spritze im Spiel sondern eine andere, sehr effektive Methode.

Was für eine Veränderung! Er habe schon seit seiner Kindheit Probleme mit dem Gewicht gehabt, sagte Christopher Schwarzenegger (27) nun bei einer Diskussionsrunde und sei nun sehr glücklich mit den Resultaten.

Der jüngste Sohn von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver sprach am Samstag auf dem Beacher Vitality Happy & Healthy Summit in Los Angeles zum ersten Mal über seinen Weg zum Abnehmen.

Aktivitäten fielen schwer

„Es war ein großer Prozess“, sagte Schwarzenegger, 27, laut People während des Panels, an dem auch Kelly Osbourne teilnahm. "Ich habe 2019 angefangen, als ich in Australien lebte. Ich war auf dieser großen Reise. Ich machte eine große [Sache] daraus, wie ‚Oh, ich werde rausgehen und all diese Dinge tun, in Australien sein‘, und ich sah einfach, wie sehr mein Gewicht mich daran hinderte, die alltäglichen Aktivitäten zu machen."

Alles versucht

Der 27-Jährige gab zu, dass er seit der Highschool „alles versucht“ hat, um abzunehmen. „In der Highschool habe ich Essen geliefert bekommen, und ich erinnere mich, dass ich mich wie ein Spinner fühlte, als ich seltsame Pausenbrote in die Schule mitbrachte“, erinnert er sich. "Es geht nicht von heute auf morgen, man muss viel ausprobieren."

Dieser Trick sparte Kalorien

Christopher verriet auch, dass er allein 15 Kilo abgenommen hat, nur weil er kein Brot mehr isst, was er in der Fastenzeit beschloss "Ich dachte mir: 'Wenn ich schon auf Brot verzichte, kann ich die Gelegenheit auch gleich nutzen, und ich bin ein guter katholischer Junge, also werde ich sie (die Fastenzeit) nicht brechen. Und das war meine einzige Regel. Ich sagte mir: ‚Ich werde die Fastenzeit nicht brechen‘. Und so habe ich allein dadurch 15 Kilo abgenommen." Um die 100 Kilo sollen insgesamt schon gepurzelt sein!