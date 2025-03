In ihrem neuen Buch "I am Maria" schreibt Maia Shriver über die Horror-Trennung von Arnold Schwarzenegger.

Rund 25 Jahre - von 1986 bis 2011 - galten sie als das Vorzeigepaar in Hollywood: Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger. Doch dann kam raus, dass "Terminator"-Legende Arnie eine Affäre mit der Haushälterin der Familie unterhielt und dabei auch einen Sohn gezeugt hatte.

"Es brach, was von mir übrig war"

Die Ehe war gescheitert und Maria Shriver fiel aus allen Wolken. Eine schwere Zeit folgte für die Journalistin, die nun ein Buch über ihr Leben verfasst hat. In "I am Maria" ist über die Affäre zu lesen: "Es brach mir das Herz, es brach mir den Geist, es brach, was von mir übrig war."

Hatte schreckliche Angst

Alle Emotionen brachen über sie herein, Maria fühlte sich "von Trauer zerfressen und von Verwirrung, Wut, Angst, Traurigkeit und Sorge geplagt". Und sie sei "nicht mehr sicher" gewesen, "wer ich war und wohin ich gehörte". Das bittere Fazit: "Ich hatte schreckliche Angst".

Erst nach einer längeren Zeit der Trauer und Neuorientierung war Shriver klar. "Maria, das muss nicht dein Ende sein." Was ihr in dieser Zeit am meisten half, das waren ihre Kinder. Heute, nach einigen Jahren, können Shriver und Schwarzenegger freundschaftlich miteinander umgehen.