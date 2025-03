Hand gebrochen! Schockmoment für Schwarzenegger

Autorin Katherine Schwarzenegger (35) und ihr Ehemann, Hollywood-Star Chris Pratt (45), stehen derzeit vor einer Herausforderung: Nicht nur kämpfen ihre drei Kinder mit einem hartnäckigen Virus – auch Tochter Eloise (2) hat sich das Handgelenk gebrochen.

In einem Instagram-Post teilte Katherine Schwarzenegger ihre Sorgen mit ihren Followern: „Ich würde gerne wissen, was mit 2025 passiert. Wir haben alle drei Kinder mit Viren im Haus. Und meine Tochter Eloise hat sich gerade das Handgelenk gebrochen. Uns geht es hier also hervorragend.“ Trotz der schwierigen Situation kann die Tochter von "Terminator" Arnold Schwarzenegger aber auch etwas Positives sehen: Ihr jüngster Sohn Ford (3 Monate) bleibt ruhig und gelassen. „Zum Glück habe ich das ruhigste drei Monate alte Kind. Das ist also ein großer Gewinn!“, schrieb sie weiter.

Chris Pratt als liebevoller Ehemann

Dass Chris Pratt seine Familie über alles stellt, zeigte er erst im Dezember, als er seiner Frau mit rührenden Worten zum Geburtstag gratulierte. Auf Instagram würdigte er ihre Stärke und ihren unermüdlichen Einsatz für die Familie: „Deine Weisheit und Achtsamkeit sind ein Segen, für den ich Gott jeden Tag danke. Ich bin so dankbar, dich geheiratet zu haben.“

Die Geburt von Ford: Ein neues Glück für die Familie

Erst im November 2024 verkündeten Katherine und Chris die Geburt ihres dritten Kindes, Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt. Die Familie zeigte sich überglücklich über den Neuzugang, und auch die älteren Geschwister Lyla (4) und Eloise sollen begeistert sein. „Die Familie fühlt sich gesegnet und glücklich“, hieß es damals in einer offiziellen Mitteilung.

Auch wenn aktuell Herausforderungen den Alltag bestimmen, bleibt die Familie Pratt-Schwarzenegger optimistisch – und findet trotz Krankheiten und Verletzungen immer wieder Momente des Glücks.