In der neuen Staffel von "The White Lotus" geht es für Patrick Schwarzenegger ordentlich zur Sache.

Ob er extra weg will vom Image des süßen Schwiegermama-Lieblings? Das könnte Patrick Schwarzenegger nun gelingen mit seiner neuen Rolle, den die hat es wirklich in sich.

Nackig in Erfolgsserie

Patrick, der Sohn der legendären steirischen Eiche, Arnold Schwarzenegger, beweist nun in der neuen, dritten Staffel der Erfolgsendung "The White Lotus" vollen Körpereinsatz. Er zeigt sich in einer Szene ziemlich nackig, sein Po ist zu sehen und sein definierter Oberkörper. Das ist freilich ein neues Bild für Fans des Schauspielers, doch ein durchwegs erfreuliches, glaubt man den Reaktionen.

Reiche Familie

Doch ein Nebenstrang der Storyline der Staffel lässt viele Fans der Serie geschockt zurück: Patriarch Timothy (Jason Isaacs) ist ein wohlhabender Geschäftsmann, der gleich zu Beginn verrät, dass er die ganze Familie nach Thailand gebracht hat, damit seine Tochter Piper (Sarah Catherine Hook) einen buddhistischen Mönch für ihre College-Arbeit interviewen kann.

Inzest?

Zu Timothy gesellen sich auch seine Frau Victoria (Parker Posey) und ihre Söhne Saxon (Patrick Schwarzenegger) und Lochlan (Sam Nivola). Die Kinder besprechen, wer mit wem in welchem Zimmer schlafen soll, denn es gibt nur zwei Zimmer für die drei. Saxon insistiert, dass er sich mit seinem Bruder ein Zimmer teilen werde, weil es komisch sei, wenn Bruder und Schwester, halberwachsen, in einem Zimmer schliefen.

© Getty Images

Familie freut sich

Gegen Ende der Episode kommt es dann noch zu einigen Zweideutigkeiten, die im Netz wilde Spekulationen auslösten. Fans sind sicher und geschockt: Diese Staffel dreht sich auch um Inzest! Patricks Familie ist dieser Spin voll egal, wie das Video oben zeigt freuen sich seine Mutter und seine Schwester einfach über alle Maßen, dass er die Rolle bekommen hat!