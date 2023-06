Arnold Schwarzenegger packt in Netflix-Doku aus!

Superstar Arnold Schwarzenegger ist so offen wie nie. Für eine Netflix-Doku über sein Leben, die in drei Teilen ab dem 7. Juni zu streamen ist, packt der Action-Star und ehemalige Gouverneur von Kalifornien über sein Leben aus.

Darin geht es neben seinem beachtlichen Aufstieg vom Steirerbua zum Hollywoodstar auch um die unschönen Aspekte in seinem Leben. Nämlich jene, die seine private Seite betreffen. Er spricht in der Doku erstmals über das Leid, das seine Affäre mit der Hausangestellten Mildred Baena für seine Familie bedeutet hat. Genauer gesagt für seine Ehefrau Maria Shriver.

Schwarzenegger erzählt, wie er mit Maria das erste Mal über seinen unehelichen Sohn Joseph sprach. Er und Maria waren schon eine Weile immer wieder bei einer Paartherapeutin, weil seine Rolle als Gouverneur ihn vollends einnahm, was für die Familie schwierig war. "Eines Tages sagte die Therapeutin: 'Heute möchte Maria etwas spezielles ansprechen. Sie will wissen, ob du der Vater von Joseph bist.'" Wie es ihm ging beschreibt er so: "Ich dachte, mein Herz setzt aus. Dann sagte ich die Wahrheit. Ja, Maria, Joseph ist mein Sohn! Es war sichtbar niederschmetternd für sie."

Diese Überlegungen begleiteten Arnie

Unklar : Erst als Joseph älter wurde, war Arnie klar, dass er wohl sein Sohn ist

: Erst als Joseph älter wurde, war Arnie klar, dass er wohl sein Sohn ist Geheimnis: Er war sich nicht sicher, wie er das geheim halten könne.

Heftig: Joseph wurde nur Tage nach seinem vierten Kind mit Maria, Sohn Christopher, geboren.

Bewegende Worte

Über Sohn Joseph sagt Arnie: "Was ich getan habe, war falsch, aber ich will nicht, dass Joseph glaubt, er sei in dieser Welt nicht willkommen, weil er wirklich überaus willkommen ist und ich ihn liebe."