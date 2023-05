Er war der Star in 'Terminator 2', dann wurde es ruhig um Edward Furlong...

Im Jahr 1991 wurde er an der Seite von Arnold Schwarzenegger über Nacht berühmt: Edward Furlong (45) war der Kinderstar und Teenie-Schwarm. Einige Zeit versuchte er in den 90ern und Anfang 2000 an seinen Action-Hit anzuknüpfen doch Furlong rutsche tragisch in ddie Alkoholszene ab.

Viele Jahre Drogen

Jahrelang soll er Crystal Meth genommen haben. Dazu viele Alkoholabstürze. Edward wurde in den letzten Jahren darum immer wieder abgelichtet und war auf den Bildern in verwahrlostem Zustand zu sehen. Viele seiner eigenen Zähne haben die Drogen zerstört, er schaute fertig aus. Doch Furlong hat den Absprung geschafft, soll seit über fünf Jahren clean sein. Nun plant er, wie US-Medien berichtet - sein Comeback in Hollywood. Im Zuge dessen hat er sich auch seine Zähne neu machen lassen.

© Getty Images ×

Furlong zu Zeiten von Terminator 2

Neue (alte) Liebe

Auch in der Liebe scheint es endlich (wieder) zu klappen. Furlong soll wieder mit seiner On-Off-Freundi Monica Keena zusammen sein. Die zwei lieben und trennen sich seit Jahren. Vor 10 Jahren erwirkte Keena nach einem Zwischenfall häuslicher Gewalt eine einstweilige Verfügung gegen Furlong. Derzeit scheinen sich die beiden wieder anzunähern.

© Getty Images ×

Paris Hilton datete Edward Furlong für acht Monate

Comeback

Jahre lang kämpfte Furlong gegen seine Dämonen - nun rappelt er sich langsam wieder auf. Das Leben als Kinderstar in Hollywood ist kein leichtes. Nun will er mitsamt seiner Erfahrung wieder durchstarten.