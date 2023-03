Wow! Sie ist fescher denn je und kümmert sich nicht um blöde Sprüche!

In den 90er Jahren war Schauspielerin Donna D'Errico der Hingucker in Baywatch. Als Rettungsschwimmer-Nixe verdrehte die fesche Blondine den Zusehern reihenweise die Köpfe.

"Mache, was ich will!"

Mittlerweile ist die 54 Jahre alt und auf Social Media recht aktiv. Ihre coole Message: Ich bin so wie ich bin und mache, was mir gefällt. Diese Einstellung hat sie auch gegenüber Hatern , die finden, sie sei zu alt um sich leicht bekleidet zu zeigen. Donna daraufhin: "Ich mach was ich will!"

Eingriffe

Fans lieben sie dafür und feiern sie. Donna steht dazu, einige Beauty-Eingriffe gemacht zu haben. 2017 hat sie sich in einer Klinik gleich für mehrere Eingriffe gleichzeitig unters Messer gelegt: Fettabsaugung, Liftings an Po und im Gesicht und Korrekturen der Arme. Donna geht's beruflich bestens: ist eine erfolgreiche Unternehmerin und arbeitet als Model