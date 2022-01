Hollywood-Star Rebel Wilson: So schräg war meine Massage in Österreich

Schauspielerin Rebel Wilson verrät Details zu ihren schlank-Behandlungen in Austro-Spa.

Anfang 2020 ging es für die Comedy-Schauspielerin Rebel Wilson los - sie machte sich auf die Reise zu einem gesünderen Selbst. Und diese Reise fand nicht nur metaphorisch statt, sondern führte sie geographisch von L.A. aus nach Österreich.

Rebel: Schlank in Altaussee

In Altaussee checkte Rebel im Kurhotel Vivamayr ein und verlor in den folgenden Monaten dank eines maßgeschneiderten Gesundheitsplans über 30 Kilo. Immer wieder schwärmte sie von der Zeit in Österreich und wie gut es ihr seither gehe.

Waaas? Masseurin sang Volkslieder!

Nun hat sie sogar ein paar Details dazu verraten, wie sie in Topform gekommen sei. Besonders gut tat ihr eine sogenannte Wasser-Shiatsu-Massage. "Im Grunde bist du ganz allein in einem Pool mit einer österreichischen Dame; man muss nur die Augen schließen, sich zurücklehnen und im Wasser treiben lassen." Es sei eine Behandlung bei der es viel um die Dehnung und Lockerung der Muskeln gehe. Danach fühlte sich Rebel wie neu geboren. Lustiges Detail: Die Masseurin sang während der Behandlung österreichische Volkslieder!

Hier begann Rebels Reise