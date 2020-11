Schauspielerin Rebel Wilson genießt ihre Abnehmkur in Österreichs Bergen.

Die Schauspielerin Rebel Wilson hat in den vergangenen Monaten ganz viel Gewicht verloren. Immer wieder zeigt sie ihre Erfolge auf Instagram. Für die 40-Jährige war klar, dass sie sich dieses Jahr ihrer Gesundheit widmen möchte.

Hollywood-Star Rebel Wilson: Abspeck-Kur in Österreich

Auf 75 Kilo will sie es bringen, nur noch wenig fehlt ihr zum Ziel. Und darum ist sie an den Ort zurückgekehrt, an dem sie ihre Mission gestartet hat: Ins Hotel Vivamayr in Altaussee. Dort hat sie vor wenigen Monaten mit einem Maßgeschneiderten Gesundheitsplan begonnen. Die Ernährung wird dabei auf ausgewogene, frische Speisen umgestellt und Gluten- sowie Milchprodukte drastisch reduziert.

Wilson: Spaß in Österreichs Bergen

Wie genussvoll abnehmen sein kann, zeigt die Schauspielerin auf Instagram. Rebels Botschaft: Sich selten auch was gönnen...