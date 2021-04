Schauspielerin Rebel Wilson zeigt - nach Verlust von 30 Kilo - was sie hat!

Rebel Wilson hat Anfang 2020 einen Entschluss gefasst: Sie wollte besser auf sich und ihren Körper aufpassen. Die 41-Jährige machte daraufhin im schönen Salzkammergut beim Hotel Vivamayr in Altaussee eine Kur. Ziel: Gesünder und sportlicher, einfach aktiver zu werden.

Wilson: Kur in Österreich

Die Ernährung wird bei der Kur auf ausgewogene, frische Speisen umgestellt und Gluten- sowie Milchprodukte drastisch reduziert. Mittlerweile hat die Schauspielerin schon über 30 Kilo verloren und eine Sportroutine in ihr Leben integriert. Rebel hat sichtlich Spaß an ihrem neuen Körper, zeigt sich gerne auf Instagram.

Rebel Wilson: Sexy Dessous-Show nach 30 Kilo-Verlust

Meist posiert sie in schicken Abendkleidern, doch nun hat sie für eine Insta-Story weniger Bekleidung gewählt. Sie macht Selfies um ihren Körper in einem Body zu zeigen! Dazu schreibt sie: Sie ist heute am Set glamourös!"