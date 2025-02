Schwarzenegger prahlt über Nacktszene - "Apfel fällt nicht weit vom Stamm"

Arnold Schwarzenegger prahlt stolz über eine Nacktszene. Dabei geht es aber nicht nur um ihn, sondern viel eher um seinen Sohn Patrick Arnold Schwarzenegger . Worum es beim Familienstolz und der Nacktheit genau geht, erfährst du hier.

Arnold Schwarzenegger prahlte am auf Instagram, um die bevorstehende Rolle seines Sohnes Patrick in der Serie "The White Lotus" anzukündigen - darunter findet sich eine Nacktszene, auf die er stolz zu sein schien.

Was für eine Show!

"Ich war so aufgeregt, eine Pause von den Dreharbeiten zu machen, um @patrickschwarzenegger bei der Premiere von White Lotus Staffel 3 zu feiern“, teilte der 77-jährige Terminator-Star seinen 26 Millionen Followern auf der Social-Media-Plattform mit. Arnold fügte hinzu: „Was für eine Show! Ich könnte behaupten, dass ich überrascht bin, dass er eine Nacktszene hat, aber was soll ich sagen - der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Arnold, der von 2003 bis 2011 als 38. Gouverneur von Kalifornien im Amt war, erhielt im nebenstehenden Thread eine Reihe von unterstützenden Kommentaren.

"What the hell"

"Vater und Sohn! Love it!!! Erinnert mich an mich und meinen Dad! Fantastisch!" schrieb jemand. Ein Nutzer kritisierte die Bodybuilding-Ikone für die Art seiner Prahlerei über die Nacktszene: "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm? Wth." (Wth übersetzt: Was zur Hölle)

Patrick spielt die Rolle des Geschäftserben Saxon Ratliff in der kommenden Staffel von The White Lotus. In der Handlung der Serie besuchen er und seine Frau Victoria Ratliff (gespielt von Parker Posey) ein Luxusresort in Thailand.

Die dritte Staffel von The White Lotus wird am Sonntag, 16. Februar, auf HBO/Max ausgestrahlt.