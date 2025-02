Der Popstar soll sich vom Footballer getrennt haben, heißt es aus verschiedenen Quellen.

Es hätte einer der schönsten Tage ihres Lebens werden sollen, doch der Super Bowl wurde zum Debakel, das schließlich so gipfelte: Taylor Swift flüchtete geradezu aus New Orleans.

Alles aus?

Kelces Niederlage, Buhrufe, unpassende Aussagen von Präsident Trump Swift gegenüber - all das war zu viel für den Popstar und nun heißt es bei den Swifties bereits: Alles soll aus sein beim Traumpaar.

Buhrufe für Swift

Der Popstar, der während der 40:22-Niederlage seines Freundes Travis Kelce und der Kansas City Chiefs am Sonntag einen Ansturm von Buhrufen über sich ergehen lassen musste, verließ den Big Easy am Montagabend schnell und ohne ihren NFL-Schönling im Schlepptau. Sie fuhr nach dem Big Game zu ihrem geparkten Privatjet am Louis Armstrong New Orleans International Airport und wurde von einer Schar von Leuten mit Regenschirmen beschützt, als sie das Flugzeug bestieg, damit sie nicht entdeckt werden konnte.

Symbolische Bedeutung

Dabei stach ein Detail ins Auge: Rote Slipper, die Swift trug. Und die sollen eine Referenz auf Dorothy aus "Der Zauberer von Oz" sein, deren knallrote Schuhe eine zentrale Rolle spielen. In Swifts Fall soll die Schuhauswahl - geht es um die Fans - dafür stehen, dass sie nach ihrem Ausflug nach Kansas nun wieder nach Hause zurückkehrt. In anderen Worten: Die Zeit mit Kelce war schön, aber nun soll wieder das normale Leben angesagt sein.