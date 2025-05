Arnie ist der reichste Schauspieler der Welt!

Laut "Forbes" ist Arnold Schwarzenegger vor kurzem zu einem Milliardär geworden. Jetzt hat der Terminator einen weiteren Meilenstein erreicht.

Arnold Schwarzenegger hat in einigen der größten Filmen mitgespielt. Er hat gegen den Predator gekämpft, war Conan der Barbar und reiste als T-800 öfters in die Vergangenheit. Trotzdem kommt es überraschend, dass Arnie laut "Forbes" aktuell der reichste Schauspieler der Welt ist.

Dabei hat er seit über 6 Jahren in keinem Kinofilm mehr mitgespielt. Arnie war dabei als T-800 in "Terminator: Dark Fate" auf der Leinwand zu sehen. Doch dieses Jahr wird er als der Weihnachtsmann in "The Man with the Bag" wieder in einem Film mitspielen.

In der Top 10 befinden sich die größten Schauspiellegenden. Leute wie Leonardo DiCaprio, Tom Holland oder auch Robert Downey Junior haben es diesmal nicht erreicht. Die Top 10 erreichten Jackie Chan, Tom Hanks, Jack Nicholson, Brad Pitt, Robert De Niro, George Clooney, der Bollywood-Star Shah Rukh Khan, Tom Cruise und Dwayne "The Rock" Johnson. Doch wie konnte Arnie sie alle überflügeln?

Er investierte von Beginn seiner Schauspielkarriere an in Immobilien. Dadurch hat Arnie sich ein großes Immobilienimperium aufgebaut.