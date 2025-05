Wiener "Portofino" lädt zum hochkarätigen Muttertags-Special

Am 11. Mai ist Muttertag und wer in diesen hineinfeiern möchte, ist in Alexander Holzers und Wolfgang Pöllmanns Event-Location in Simmering goldrichtig - und das mit jeder Menge Stars

Das "Portofino" lädt als Muttertags-Zuckerl zur großen Schlagernacht in die Kult-Location in der Karl-Gunsam-Gasse in Simmering. Dort werden am 10. Mai die Schlagerstars Francine Jordi, Petra Frey und Simone auf der Bühne stehen und für alle Mamas und deren Familien eine Mega-Show auf die Bühne bringen. © Getty Images × © society24.at Simone und Charly Brunner © Andreas Tischler × Bei so viel Star-Power ist ein Hit-Feuerwerk garantiert! Karten für die Schlagernacht im Portofino gibt es unter office@portofino.at oder auf oeticket.com/portofino.