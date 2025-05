Sarkissova meldet sich nach Vergewaltigung zu Wort!

Sie ist zwar für niemanden erreichbar, auf Instagram postete sie aber nach ihrem gestrigen Schock-Posting einen kurzen Kommentar zu ihrem Drama

Es war für ihre Fans ein Mega Schock, als Ballerina Karina Sarkissova am Mittwoch auf Instagram öffentlich machte, dass sie von ihrem Freund - einem bekannten TV-Manager - vergewaltigt wurde. Jetzt, einen Tag danach nahm Karina erneut Stellung zu ihren Vorwürfen:

"Wer daran zweifelt, dass das alles nicht wahr ist…. Überlegt euch, was für Sinn hätte es für mich zu lugen ? Ich brauche keine mediale Aufmerksamkeit!… ich brauche Hilfe, vor allem wegen meinen Sohn" schreit Sarkissova. Vermutlich dürfte die Ballerina mehrere Nachrichten von Fans bekommen haben, die ihr die Story nicht geglaubt haben.

Kurz darauf postete sie weitere Fotos aus besseren Zeiten. In einem Posting spricht die Ballerina davon, dass ihr angeblich eine Schere ins Gesicht geworfen wurde:

Mit ihren Postings wirkt Karina extrem traumatisiert und wagt damit einen Hilferuf an die Öffentlichkeit. Welche Art von Hilfe sie braucht, lässt sie aber offen.

Große Liebe wurde zum Albtraum

Karina Sarkissova soll sich schon in ihrer Zeit bei ORF-Dancing Stars in einen bekannten deutschen Medien-Manager verliebt haben. Für ihn gab sie ihre gesamte berufliche Karriere auf, brach ihre Zelte sowohl in Wien als auch an der Oper in Budapest, wo sie Prima Ballerina war, ab. Und zog mit ihrem kleinen Sohn zu ihrem Medien-Manager nach Köln.

Die Beziehung soll sich aber zum Albtraum entwickelt haben. Sarkissova wurde der Geldhahn zugedreht, alle Kreditkarten gesperrt und letztendlich aus der Wohnung in Köln geworfen. Dazu steht der Vorwurf im Raum, dass Karina von zwei Männern - darunter ihrem damaligen Noch-Freund - vergewaltigt worden sei. Für eine Stellungnahme war Sarkissova bislang nicht erreichbar.