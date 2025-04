Willkommen im Club der Milliardäre, Arnie!

GESCHAFFT! Er war Mr. Universe, der bestbezahlte Schauspieler und auch Gouverneur – jetzt ist er Milliardär.

Neu in der Forbes-Liste ist Arnold Schwarzenegger – der 76-Jährige ist einer von 14 Österreichern im Club der Milliardäre. Weltweit gibt es etwas mehr als 3.000 Milliardäre. Doch Schwarzenegger ist bestimmt der Bekannteste von allen.

Hollywood-Schauspieler, viermal zum Mr. Universe Muskelmann und Ex-Gouvernator von Kalifornien – wie hat das Kind aus dem österreichischen Dorf Thal (Einwohner: 2.500) das geschafft?

500 Mio. US-Dollar mit Filmen abkassiert

Besondere Deals. Laut Forbes-Schätzungen hat er etwa 500 Mio. US-$ aus seinen Filmen abkassiert. Denn er hat besonders kluge Deals gemacht. Arnie verzichtete teils auf sein Gehalt – forderte dafür aber 20% der Bruttoeinnahmen – etwa bei der Komödie Twins. Der Film von 1988 wurde ein Blockbuster und er cashte über 35 Mio. US-$, viel mehr, als er im Voraus erhalten hätte.

Produktwerbung und Werbespots - etwa beim Superbowl - brachten ihm das schnelle Geld – netto blieben Arnie davon 170 Millionen US-Dollar an "Werbe-Cash".

Vier Prozent pro Jahr sind ihm zu wenig

Arnie erzählt. „Konservative Wetten, die zum Beispiel 4 Prozent pro Jahr bringen, interessierten mich nicht,“ schildert der Milliardär in seinem Buch „Total Recall“.

Risiko

Er setzt auf Risiko. Auch privat – vor seiner Politiker-Karriere zahlte er über 40 Frauen mehr als hunderttausend Dollar Schweigegeld, erzählt Arnies früherer Freund David Pecker.

Seine Scheidung von der Kennedy-Erbin Maria Shriver kostete Arnie 2021 die Hälfte seines Vermögens: Es wurde 50/50 geteilt. Hätten sie einen Ehevertrag abgeschlossen, wäre Schwarzenegger heute doppelt so reich. Aber hätte er ohne seine Frau den gleichen Erfolg gehabt? Sie verschaffte ihm Rückhalt in der Familie und Zutritt zu mächtigen Zirkeln der US-amerikanischen Elite.

Immo-Business

„Ich wurde in den 60er Jahren erstmals Millionär und das dank Immobilien“, sagt Arnie. Er baute mit seinem Bodybuilder Franco Columbo Apartments und investierte in Betongold.

Der beste Deal von Arnie war das 5%-Investment in die Investment-Firma „Dimensional Fund Advisors“. Der Anteil ist heute eine halbe Milliarde Euro wert! Well done, Mr. Schwarzenegger.