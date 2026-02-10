Auto knallte in Baum: Fünf Verletzte

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagabend auf der L4043 zwischen Mitterndorf und Gramatneusiedl ereignet.

Aus ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Insgesamt fünf Personen, die sich im Fahrzeug befanden, wurden dabei teils schwer verletzt.

Unter den ersten Helfern an der Unfallstelle befand sich der Mitterndorfer Bürgermeister Thomas Jechne. „Bei meinem Eintreffen waren die Einsatzkräfte bereits alarmiert und weitere Ersthelfer vor Ort. Gemeinsam konnten wir die vier bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegenen Personen betreuen sowie den noch im Fahrzeug eingeklemmten Lenker bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgen“, schildert Bürgermeister Thomas Jechne, der selbst aktiver Feuerwehrmann ist, die Situation.

Der eingeklemmte Fahrzeuglenker musste von den Einsatzkräften mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem schwer beschädigten Pkw befreit werden. Parallel dazu übernahmen die Rettungskräfte die medizinische Versorgung der Verletzten.

© monatsrevue/Thomas Lenger: Der Mitterndorfer Bürgermeister Thomas Jechne war Ersthelfer.

Im Einsatz standen zwei Notärzte sowie mehrere Rettungsfahrzeuge des Samariterbundes und des Roten Kreuzes. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L4043 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.