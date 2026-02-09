Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
U-Ausschuss: Pilnacek-Freundin gerät ins Visier

Hanger zu Klage

U-Ausschuss: Pilnacek-Freundin gerät ins Visier

09.02.26, 21:45
Teilen

ÖVP-Fraktionsboss Hanger spricht über Klage gegen Pilnacek-Freundin.

Wien. Am Mittwoch spricht Karin Wurm im Pilnacek-U-Ausschuss als Auskunftsperson. Sie war eine Freundin von Sektionschef Christian Pilnacek und hat diesen als letzte lebend gesehen, soweit bekannt ist. Anna P., die Sobotka-Mitarbeiterin, soll am Mittwoch ebenfalls aussagen. Sie lebte damals mit Wurm im gleichen Haus. Schon am Dienstag lädt ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger zur Pressekonferenz im Parlament. Dort schießt er scharf gegen Wurm.

Polizisten klagten sie

"Mit ihren fragwürdigen Aussagen hat Karin Wurm die Öffentlichkeit getäuscht. Gegen die Kurzzeit-Freundin von Christian Pilnacek laufen bereits zwei Strafverfahren", poltert Hanger. Vier Polizisten haben kürzlich Anzeige wegen falscher Beweisaussage gegen Wurm eingebracht. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.  

Mord vermutet

Sie vermutet, dass Pilnacek ermordet worden ist. Hanger will, dass die Finanzprokuratur prüft, ob sie den U-Ausschuss zahlen muss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen