U-Ausschuss: Pilnacek-Freundin gerät ins Visier

ÖVP-Fraktionsboss Hanger spricht über Klage gegen Pilnacek-Freundin.

Wien. Am Mittwoch spricht Karin Wurm im Pilnacek-U-Ausschuss als Auskunftsperson. Sie war eine Freundin von Sektionschef Christian Pilnacek und hat diesen als letzte lebend gesehen, soweit bekannt ist. Anna P., die Sobotka-Mitarbeiterin, soll am Mittwoch ebenfalls aussagen. Sie lebte damals mit Wurm im gleichen Haus. Schon am Dienstag lädt ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger zur Pressekonferenz im Parlament. Dort schießt er scharf gegen Wurm.

Polizisten klagten sie

"Mit ihren fragwürdigen Aussagen hat Karin Wurm die Öffentlichkeit getäuscht. Gegen die Kurzzeit-Freundin von Christian Pilnacek laufen bereits zwei Strafverfahren", poltert Hanger. Vier Polizisten haben kürzlich Anzeige wegen falscher Beweisaussage gegen Wurm eingebracht. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Mord vermutet

Sie vermutet, dass Pilnacek ermordet worden ist. Hanger will, dass die Finanzprokuratur prüft, ob sie den U-Ausschuss zahlen muss.