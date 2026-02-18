Alles zu oe24VIP
Sölden
© Getty

Zwei Verletzte

Massenschlägerei in Skigebiet: Zehn Angreifer auf der Flucht

18.02.26, 08:53
Die heftige Auseinandersetzung zwischen zwölf Niederländern fand mitten in Sölden statt. 

 Zu einer schweren Auseinandersetzung kam es am Dienstagabend im Ortskern von Sölden. Laut ersten Erkenntnissen waren zwölf Niederländer an der Rauferei beteiligt. 

Zeugen wollen gesehen haben wie rund zehn bislang unbekannte Täter ihre beiden Landsmänner brutal angriffen hatten. Die beiden Opfer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie verweigerten allerdings, ins Spital gebracht zu werden. Von den Angreifern fehlt bisher jede Spur, diese flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst negativ. Die Ermittlungen zur Identität der Täter sind im vollen Gange. Auch soll geklärt werden, warum es überhaupt zu diesem Angriff gekommen war.

