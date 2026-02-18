ÖVP, FPÖ & SPÖ liefern sich heute ein Aschermittwoch-Fernduell

Der Aschermittwoch ist für die Parteien auch heuer wieder der Tag der pointierten Reden und kräftigen Rundumschläge auf den politischen Mitbewerb.

Aschermittwochsreden sind eigentlich ein traditionelles Heimspiel für die FPÖ und ihr politisches Highlight. Seit FPÖ-Chef Jörg Haider bekommt die Polit-Konkurrenz dort verbale Ohrfeigen von blauen Parteichefs. In der Jahnturnhalle in Ried werden dieses Jahr besonders viele Gäste erwartet.

Kickl poltert in Turnhalle gegen Regierung

Blaues Fest. FPÖ-Chef Herbert Kickl, er verhandelte vor rund einem Jahr noch um eine Regierung mit der ÖVP, könnte besonders scharf gegen die ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition austeilen. Ob er auch „reimt“ und für kleine verbale Skandale sorgt, ist noch offen. In den vergangenen Monaten hatte der Ober-Blaue schließlich versucht, seinen Stil etwas zu mäßigen, um seinen extremen Umfragevorsprung noch auszubauen.

Ab 19 Uhr soll FPÖ-OÖ-Chef Manfred Haimbuchner – ein echter Parteifreund von Kickl – vor den rund 2.000 FPÖ-Anhängern den Einpeitscher geben, ehe Kickl dran sei. Kulinarisch ist ein Heringsteller und jede Menge Bier angesagt.

Die steirische SPÖ lädt zu ihrem Politischen Aschermittwoch in die Zechnerhalle in Kobenz. Hauptact ist eine satirisch geprägte Austeil-Rede von Landesparteichef Max Lercher, der auch seinen Kärntner Parteikollegen Daniel Fellner zu Gast hat.

Stocker "weniger würzig" in Klagenfurt

Der Kärntner ÖVP-Chef Martin Gruber lädt in die Messearena in Klagenfurt. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird erwartet, seine Rede dürfte wohl staatsmännischer ausfallen als die der politischen Konkurrenz. Als "Stargast" wurde der Chef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, geladen. Trotz seiner bayerischen Wurzeln gilt aber auch er nicht als große Schmähkanone. Warum dieses VP-Event? Um der FPÖ die Bühne "nicht alleine zu überlassen", so ein VPler. Ob sich das auszahlt?