Bullen-Fluch besiegt! Austria triumphiert 2:0 gegen Salzburg

Die Wiener Austria sorgt zum Bundesliga-Auftakt 2026 für eine Sensation und besiegt Tabellenführer Salzburg auswärts mit 2:0. Ein Doppelschlag vor der Pause bringt den ersten Sieg in Wals seit 2014.

Tabellenführer Red Bull Salzburg hat am Freitag einen Fehlstart ins Bundesliga-Frühjahr hingelegt. Vor 7.459 Zuschauern in der Red Bull Arena mussten sich die Bullen der Wiener Austria mit 0:2 geschlagen geben. Abubakr Barry (21.) und Johannes Eggestein (24.) besorgten den Favoritnern den ersten Auswärtssieg in Salzburg seit mehr als elf Jahren. Während die Austria vorübergehend auf Tabellenplatz drei klettert, könnte Verfolger LASK am Samstag mit einem Heimsieg gegen die WSG Tirol nach Punkten zu Salzburg aufschließen.

Doppelschlag schockt den Tabellenführer

Die Wiener ließen die gewohnte Drangphase der Salzburger in den ersten 20 Minuten nicht zu, obwohl die Hausherren über 70 Prozent Ballbesitz verzeichneten. Barry (21.) traf nach einem Doppelpass mit Manfred Fischer sehenswert ins Kreuzeck. Nur drei Minuten später legten die Violetten nach: Ein Corner von Sanel Saljic landete bei Eggestein (24.), der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte. Salzburgs Edmund Baidoo (27.) vergab die Chance auf den Anschluss, sein späterer Treffer (32.) wurde nach einer VAR-Intervention wegen Abseits durch Jannik Schuster aberkannt.

© gepa

Bollwerk bricht den Rekordversuch

Abubakr Barry (21.) trifft sehenswert ins Kreuzeck

Johannes Eggestein (24.) staubt nach Saljic-Corner ab

Samuel Sahin-Radlinger (52.) rettet glänzend gegen Baidoo

Salzburg-Coach Thomas Letsch versuchte zur Pause mit der Einwechslung von Maurits Kjaergaard und Moussa Yeo neue Impulse zu setzen. Doch die Austria-Defensive rund um Lee Kang-hee, der den Vorzug gegenüber Dejan Radonjic erhielt, stand sicher. Goalie Samuel Sahin-Radlinger (52.) machte die einzige Großchance durch Baidoo zunichte. Damit endete die Sieglos-Serie der Austria gegen Salzburg nach 24 Pflichtspielen. Die Salzburger verpassten es zudem, die Bestmarke von Rapid (24 ungeschlagene Partien gegen einen Gegner) einzustellen.

Jubiläum und Debüt in Violett

Für Austria-Trainer Stephan Helm war der Erfolg in seinem 50. Bundesliga-Spiel ein besonderer Meilenstein. In der 81. Minute verhalf er zudem U17-Vizeweltmeister Vasilije Markovic zu seinem Profi-Debüt. Während Salzburg die dritte Heimniederlage der Saison kassierte, bleibt die Austria seit 2019 in Liga-Jahresauftakten ungeschlagen. Den Bullen fehlte ohne den gesperrten Soumaila Diabate und Neuzugang Damir Redzic die nötige Durchschlagskraft gegen einen zusehends tief stehenden Gegner.