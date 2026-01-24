Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Dutzende Einsätze

Glatteis in Wien - Rettung im Dauereinsatz

24.01.26, 12:07
Das in der Nacht entstandene Glatteis hat am Samstagvormittag in Wien für einen Dauereinsatz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsrettung gesorgt.  

Bis Mittag wurden 65 Einsätze absolviert, sagte ein Sprecher der APA. Behandelt wurden vor allem Verletzungen an der Hand, der Schulter und am Ellbogen. Die Rettung rief weiterhin zur Vorsicht auf.

Die Rettung war am Samstag entsprechend auch mit mehr Personal im Einsatz. Gegen Mittag beruhigte sich die Situation durch das zunehmende Tauwetter aber wieder.

