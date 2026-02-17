Schwer betrunken: Alko-Lenker verursacht tödlichen Unfall

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Wechsel-Straße im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld forderte am Dienstagabend ein Todesopfer. Ein alkoholisierter Pkw-Lenker rammte ein Mopedauto von hinten.

Gegen 18:00 Uhr war ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf der B54 von Friedberg kommend in Richtung Dechantskirchen unterwegs. Nachdem er ein anderes Fahrzeug überholt hatte und sich wieder einordnete, kam es zur folgenschweren Kollision mit dem Heck eines Mopedautos, das in dieselbe Richtung fuhr.

Schreckliche Folgen des Aufpralls

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Kleinkraftfahrzeug von der Fahrbahn katapultiert. Der 52-jährige Lenker, der ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld stammte, wurde dabei aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Jede Hilfe kam für den Mann zu spät.

Alkoholisierung beim Unfallverursacher festgestellt

Auch der Wagen des 29-Jährigen kam von der Straße ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Der junge Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber Christophorus 33 in das LKH Graz geflogen. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv und bestätigte eine schwere Alkoholisierung des Pkw-Lenkers.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Bei seiner Befragung gab der 29-Jährige an, das Mopedauto nach dem Überholvorgang übersehen zu haben, da dieses unbeleuchtet gewesen sei. Um den genauen Hergang zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Beschlagnahme des Kleinkraftfahrzeugs an. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.