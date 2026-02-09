Liebes-Outing: Hamilton mit Kim Kardashian beim Super Bowl

Der größte Sport-Event der Welt liefert die Liebes-Sensation des Jahres: Formel-1-Legende Lewis Hamilton und Reality-Star Kim Kardashian haben sich am Sonntagabend beim Super Bowl erstmals ganz offen und vertraut als Paar präsentiert.

Während die Seattle Seahawks auf dem Rasen um den Titel kämpften, sorgte ein Kameraschwenk auf der Tribüne für weltweites Aufsehen. Inmitten sündhaft teurer VIP-Plätze saßen der 41-jährige Brite und die 45-jährige Unternehmerin entspannt nebeneinander. Die Botschaft war unmissverständlich: Das wochenlange Versteckspiel hat ein Ende. RTL-Zuschauer sahen live, wie das Duo Seite an Seite das Endspiel verfolgte – ein bewusst gesetztes Statement vor einem Millionenpublikum.

Gerüchte seit dem Winter

Ganz überraschend kommt das Liebes-Outing für aufmerksame Beobachter nicht. Schon seit Dezember 2025 hielten sich hartnäckige Gerüchte um eine Romanze zwischen der Skims-Gründerin und dem siebenfachen Weltmeister. Besonders eine Silvesterparty von Kate Hudson im Luxus-Skiort Aspen heizte die Spekulationen an. Damals verließen beide die Feier zwar getrennt, aber in auffallend kurzem zeitlichem Abstand.

Geheime Dates in Europa

In der vergangenen Woche verdichteten sich die Hinweise massiv. Das US-Portal TMZ veröffentlichte Bilder, die Kardashian und Hamilton beim Verlassen desselben Wagens vor einem Hotel in Paris zeigten. Zuvor sollen sie laut der britischen Sun ein „intimes Wochenende“ im Luxus-Resort Estelle Manor verbracht haben – inklusive Paar-Massagen und romantischen Dinner-Abenden. Aus der gemutmaßten Freundschaft ist nun offenbar eine feste Beziehung geworden.

Der endgültige Beweis

Mit ihrem gemeinsamen Erscheinen beim Super Bowl haben die beiden Superstars alle Zweifel beerdigt. Ohne Berührungsängste und mit einem Lächeln im Gesicht genossen sie die Atmosphäre in Seattle. Für die Fans ist klar: Das ist der offizielle Liebes-Touchdown. Während Lewis Hamilton sich bald wieder auf die Rennstrecke konzentrieren muss, scheint er privat bereits den größten Sieg der Saison eingefahren zu haben.