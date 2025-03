× Linkin Park: neue Hits fürs Nova Rock

Am 12. Juni lassen Linkin Park Nickelsdorf beben. Als Einstimmung gibt’s schon jetzt den brandneuen Hit „Up For The Bottom“ und am 16. Mai die Deluxe Version von „From Zero“ mit zwei weiteren neuen Songs und einer Live-Version der Hymne „The Emptiness Machine“!

Es ist der Festival Kracher des Jahres: Am 12. Juni feiern Linkin Park mit der neuen Sängerin Emily Armstrong ihr heißersehntes Comeback am Nova Rock. Der erste Österreich-Auftritt nach dem Tod von Chester Bennington (2017). Die Tageskarten sind längst ausverkauft. Auch die Festivalpässe, bei denen auch die Headliner Shows von Korn (11. Juni), Slipknot (13.Juni) sowie Electric Callboy und Wanda (14. Juni) inkludiert sind, werden langsam knapp.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

© zeidler ×

Jetzt heizen Linkin Park nach dem Tophit „The Emptiness Machine“, mit dem man satte 11 Wochen lang die Spitze der Austria Top 40 hielt, dafür die Stimmung noch mehr ein: gerade eben stellte man den brandneuen Hit „Up For The Bottom“ ins Netz. Am 16. Mai lässt man eine Deluxe Version des Comeback-Albums „From Zero“, mit dem man ja in gleich 14 Ländern an die Chartspitze stürmte und über 2 Milliarden Streams einfuhr, folgen.

© Warner Music ×

© Getty Images ×

Darauf gibt’s sogar noch zwei weitere bislang unveröffentlichte Songs: „Unshatter“ und der wuchtige Gitarren-Hammer „Let You Fade“. Sowie – als perfekte Nova Rock Einstimmung – gleich fünf Live Kracher! Auch „Heavy Is The Crown“ und sogar „The Emptiness Machine”. “Wir sind unglaublich dankbar für die Resonanz auf From Zero. Dieses neue Kapitel, unsere fortwährende Reise und die Verbindung zu unseren Fans hat alles übertroffen, was wir uns erhoffen konnten,“ erklärt Bandleader Mike Shinoda die coole Deluxe Ausgabe.