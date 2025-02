"Sehr ernster Gesundheitszustand": Party-Band fällt für Nova Rock aus

Konzert-Schock: Flogging Molly können 2025 keine Konzerte geben! Frontmann Dave King kämpft mit „sehr ernsten Gesundheitszustand“. Deshalb fällt auch der Auftritt am Nova Rock aus.

Am 13. Juni wollte die Party-Band Flogging Molly am Nova Rock für die Headliner Likin Park einheizen. Daraus wird nun leider nichts. Grund dafür ist der „sehr ernste Gesundheitszustand“ von Frontmann Dave King, wie die Band über ihre Social-Media-Kanäle bekanntgegeben hat. „Leider werden Flogging Molly 2025 keine Konzerte geben können,“ schreibt man auf Instagram. Und weiter: „Unser furchtloser Anführer, der unnachahmliche Dave King, kämpft derzeit mit einem sehr ernsten Gesundheitszustand. Dave und Bridget bitten jeden, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren!“

Die genau Erkrankung von Dave King wurde in dem Band-Statement nicht genannt: Es dürfte sich jedoch um etwas Dramatisches handeln: „Jeder gute Gedanke und jedes Gebet, das ihr Dave schicken könnt, würde ihn und uns sehr freuen!“

Flogging Molly (engl. für „Molly auspeitschen wurde 1997 in Los Angeles gegründet und ist bekannt für ihre Mischung aus traditioneller irischer Musik und Punkrock sowie energiegeladene Live-Auftritte. Flogging Molly haben mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht, darunter „Swagger“ und „Speed of Darkness“, mit dem man es 2011 bis auf Platz 11 der Austria-Top-40 schaffte. Zuletzt erschien 2022 „Anthem“.