Holly Johnson lässt in St. Pölten "Frankie" auferstehen

Welcome to the Pleasuredome! Am 27. September feiert Holly Johnson den 80er Jahre Klassiker seine Kultband Frankie goes to Hollywood in St. Pölten. Mit seinem allerersten echten Österreich-Konzert.

„Relax“, „Two Tribes“ und natürlich „The Power of Love“ - 80er Jahre Klassiker die jetzt endlich live in Österreich erklingen! Holly Johnson, Mastermind der legendären Frankie goes to Hollywood, zündet am 27. September im VAZ von St. Pölten die Jubiläums-Show zum 40. Geburtstag des Kultalbums „Welcome to the Pleasuredome“. Die Tickets für den Konzert-Hit gibt's ab Freitag, 7. Februar bei oeticket und ticket24.at © Veranstalter × oe24 holt Billy Idol & Melissa Etheridge zum Lovely Days Festival



Frequency holt Post Malone und verschiebt wegen ihm das Festival © Wikipedia Damit löste das Quintett aus Liverpool 1983 eine Musikrevolution aus: über eine Million Vorbestellungen, drei Nummer eins Hit in Folge, zwei Brit Awards und der Grammy als „Bester Newcomer“. Sowie die legendäre, sogar in der TV-Serie „Freinds“ gefeatureden T-Shirt Serie „Frankie say Relax“ . © Getty Images × © Getty Images × „Für einen Moment waren wir sogar größer als die Beatles“ lacht Johnson im oe24-Interview. Als Queen ja sowieso: Mit der Debüt-Single „Relax“, bei der man sich m Video im S&M Look zeigte, schnappten „Frankie“ 1984 ja sogar „Radio Ga Ga“ den sicher geglaubten Platz 1 weg. Alles vergeben und vergessen: Queen-Star Brian May spielte 1989 ja sogar bei Johnsons Solo-Hit „Love Train“ mit. © zeidler × Ein Song, der in St. Pölten, beim allerersten Österreich-Konzert nach seinem Live-Ball-Auftritt 2011, ebenso auf der Setlist stehen wird, wie der Solo-Hit „Americanos“ und die Klassiker der „Frankie“-CD „Welcome to the Pleasuredome“. Allen voran der epochale 14-minütige Titeltrack und natürlich „The Power of Love“, das ja laut Johnson völlig zu unrecht zum Weihnachts-Klassiker wurde: „Der Song war nie für Weihnachten gedacht. Das ist ein simples Liebeslied und wurde nur durch das Video zum xMas-Hit.“