Ter Stegen
© Getty

Star-Goalie

Wichtige Zukunfts-Entscheidung um ter Stegen: Jetzt ist es offiziell

09.12.25, 13:29
Marc-Andre ter Stegen kämpft bei Barcelona weiterhin um seine Zukunft und hat den Traum von der WM-Teilnahme im Sommer nicht aufgegeben. 

Wie geht es mit Marc-André ter Stegen in Barcelona weiter? Nach seiner Rückenoperation bastelt der mittlerweile 33-jährige Torhüter weiter an seinem Comeback. Sein Ziel ist ganz klar die Teilnahme bei der WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA, wo Deutschland mit Curaçao, der Elfenbeinküste und Ecuador ein mehr als machbares Los hat.

Doch bei seinem derzeitigen Klub, dem FC Barcelona, hat der ehemalige Kapitän einen schweren Stand. Kurz vor Saisonende sorgte er mit scharfer Kritik für Wirbel, bei Coach Hansi Flick ist sein Landsmann in Ungnade gefallen. Zwischen den Pfosten in Barcelona setzt man weiterhin auf Joan Garcia. Der 24-jährige Spanier ist die unangefochtene Nummer 1. Dahinter ist mit Routinier Wojciech Szczęsny der Routinier gesetzt.

Ter Stegen Flick
© Getty

Heißt allerdings auch, dass ter Stegen im Winter den Verein verlassen muss, sollte er noch eine Chance auf das WM-Ticket haben wollen. Doch nun gibt es für den Keeper wieder Hoffnung.

Erstmals wieder Hoffnung

Wie der FC Barcelona selbst verkündet, gab die medizinische Abteilung grünes Licht für ein Comeback. Heißt, dass der Goalie am Dienstag (ab 21 Uhr im oe24-LIVETICKER und live auf Sky) wieder in den Kader der Katalanen zurückkehren wird.

Damit endet die ewige Leidenszeit von ter Stegen. Das letzte Mal stand er am 18. Mai gegen Villarreal in der Startelf, am 25. Mai, am letzten Spieltag der vergangenen Saison, war er zwar im Kader, allerdings ohne Einsatz. Nun kehrt er zumindest auf die Ersatzbank zurück.

