Spektakuläre Wende bei Manuel Neuer (39)

Der Bayern-Goalie ist auch mit 39 Jahren noch Weltklasse.

Seit Monaten wird in Deutschland über ein Nationalmannschafts-Comeback von Manuel Neuer diskutiert. Nachdem DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt öffentlich betonte, dass eine Rückkehr aktuell kein Thema sei, kommt es nun zur Wende.

Wie die BILD berichtet, soll Völler bereits ein Gespräch mit Neuer geführt haben. Dabei ging es um die Frage, ob sich der Bayern-Goalie ein Comeback für die WM grundsätzlich vorstellen kann.

Zwei Voraussetzungen

Dafür müssten aber zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Marc-André ter Stegen bekommt weder beim FC Barcelona noch bei einem anderen Klub bis zur WM keine Spielzeit und Bundestrainer Julian Nagelsmann müsste persönlich auf Neuer zugehen.

Neuer selbst hatte in Interviews ein Comeback bisher ausgeschlossen: „Fakt ist, dass ich mich ja dafür entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen“, so der Bayern-Goalie. Eine Rückkehr für die WM scheint dennoch nicht ausgeschlossen zu sein. Falls Nagelsmann Neuer persönlich bittet, könnte der 39-Jährige für Deutschland in Nordamerika tatsächlich im Tor stehen.