Marc-Andre ter Stegen
© Getty

Nach Rücken-OP

Wettlauf gegen die Zeit: Ter Stegen kämpft um seine Zukunft

30.10.25, 18:40
Die Zukunft von Marc-Andre ter Stegen ist weiter ungewiss. Der deutsche Goalie kämpft weiter um seine Zukunft, jetzt gibt es ein richtungsweisendes Update aus Spanien. 

Wie geht es mit Marc-André ter Stegen weiter? Nach seiner Rückenoperation im Sommer muss der 33-jährige Keeper weiter auf seine Rückkehr warten. Die spanische Zeitung Sport gab nun ein erstes Update.

Dem Bericht zufolge soll der 44-fache DFB-Teamspieler erstmals wieder am Trainingsplatz gestanden sein und erste Übungen absolviert haben. An ein Training mit der Mannschaft ist allerdings noch nicht zu denken.

Hansi Flick
© Getty

Auch eine Rückkehr am Platz ist noch in weiter Ferne. Frühestens im Dezember könnte es soweit sein. Allerdings stehen seine Chancen auf einen Einsatz in Spanien eher gering. 422 Mal stand er im Trikot der Katalanen am Feld, dabei dürfte es auch bleiben.

Degradierung vor Operation

Vor seiner Operation wurde er von Barca-Coach Hansi Flick zur Nummer 2 degradiert. Neuzugang Joan Garcia, der ebenfalls bis November verletzt ausfällt, und "Feuerwehrmann" Wojciech Szczesny dürften im Kasten des spanischen Meisters den Vorrang gegenüber ter Stegen haben.

Julian Nagelsmann
© Getty

Der Traum des Deutschen ist allerdings ganz klar. Er möchte bei der WM im Sommer 2026 in Nordamerika als Torhüter der deutschen Auswahl nach dem WM-Titel greifen. Auch deshalb verdichten sich die Anzeichen, dass es noch im Winter einen Wechsel geben wird, um wieder Spielpraxis sammeln zu können.

Auf die Routine von ter Stegen könnte Teamchef Julian Nagelsmann nicht verzichten, jedoch fehlt ihm derzeit Einsatzzeit und die Uhr tickt. Denn am 11. Juni wird die Mega-WM in Mexiko eröffnet.

