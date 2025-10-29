Alles zu oe24VIP
Vinicius Jr.
© Getty

Superstar-Ausraster

Neue Liebe: Influencerin tröstet Real-Star Vini Jr. nach Clasico-Skandal

29.10.25, 23:32
Teilen

Vinicius Jr. sorgte beim Clasico wieder einmal auch abseits des Rasens für Schlagzeilen. Nach Schlusspfiff machte er aber seine Liebe öffentlich.

Das vergangene Wochenende war für Samba-Star Vinicius Jr. ereignisreich. Erst gab es den umjubelten Clasico-Sieg gegen Erzrivale Barcelona in der Liga. Dort sorgte der Brasilianer mit seinem Ausraster nach der Auswechslung und der Provokation gegen Barca-Star Yamine Lamal, die zu einer Rauferei führte, für Wirbel.

Mittlerweile hat sich der 25-Jährige auch öffentlich entschuldigt. Doch was die Fans noch mehr freut, ist, dass er scheinbar auch abseits des Platzes nun sein Glück gefunden hat. Denn am Montag wurde die Liebe zu TV-Moderatorin und Influencerin Virginia Fonseca öffentlich.

Spekulationen um Beziehung

Seit Wochen wurde über die Beziehung spekuliert, die TV-Schönheit war immer wieder bei Real im Stadion, doch einen Mann an ihrer Seite sah man keinen. Nun hat sie verraten, wem ihr Herz gehört.

Nun hat die neue Herz-Dame des Edeltechnikers auf Instagram ein Bild des glücklichen Paars gepostet, mit einem Herz aus Rosenblättern im Hintergrund und daneben ein V für Vinicius oder Virginia.

