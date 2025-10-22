Real-Hammer: Vinicius muss für Haaland gehen

Droht im Sommer 2026 der große Haaland-Knall bei Manchester City? Ex-Everton-Boss Keith Wyness hält einen Wechsel des Norwegers für durchaus möglich.

Er ist einfach nicht zu stoppen! Auch Erling Haaland leistete am dritten Champions-League-Spieltag seinen Beitrag zur historischen Rekord-Torflut (43 Treffer!). Beim 2:0-Erfolg gegen Villarreal traf die Manchester-City-Tormaschine in der 17. Minute zum 1:0 – und das bereits im zwölften Pflichtspiel in Serie. Ein Kunststück, das zuvor nur Cristiano Ronaldo im Jahr 2018 gelungen war. Besonders beeindruckend: In diesen zwölf Begegnungen erzielte der Norweger satte 22 (!) Treffer.

Haaland sprach bereits mit Real

Kein Wunder also, dass Haaland trotz seines langfristigen Vertrags immer wieder in den Fokus anderer Topklubs gerät. Zwar verlängerte der 25-Jährige erst Anfang des Jahres bis 2034 bei den Skyblues, doch Zweifel bleiben, ob er tatsächlich so lange in England bleibt. Ex-Everton-Boss Keith Wyness, heute Chef einer Beratungsagentur, hält einen Wechsel bereits im Sommer 2026 für denkbar. „Vielleicht will er für vier oder fünf Jahre zu Real Madrid gehen“, sagte Wyness im Inside Track-Podcast. Tatsächlich, so Wyness weiter, habe es zwischen der Haaland-Seite und den Königlichen bereits erste Gespräche gegeben – bislang aber nur als vorsichtiges Abtasten.

Real müsste Vini in die Wüste schicken

Denn ein Transfer wäre ohnehin nur realistisch, wenn Real die finanziellen Mittel aufbringen kann. Ein möglicher Mega-Deal um Vinícius Jr. könnte den Weg ebnen. Der Brasilianer wird immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht – angeblich für rund 230 Millionen Euro. Eine Summe, die Real in die Lage versetzen könnte, bei Haaland ernst zu machen. Und das könnte richtig teuer werden: Wyness schätzt, dass ein Transfer des Norwegers zwischen 290 und 350 Millionen Euro kosten würde – inklusive Boni. Beträge, die selbst Manchester City ins Grübeln bringen dürften.