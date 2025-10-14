Historische Pleite gegen Japan: Brasiliens Samba-Stars haben den Katzen-Fluch

In Brasilien schrillen wenige Monate vor der WM 2026 die Alarmglocken, jetzt blamierte sich die Seleção auch in einem Testspiel. Mittlerweile ist sogar schon vom Katzen-Fluch die Rede.

Auch mit Star-Trainer Carlo Ancelotti stottert der Motor bei Brasiliens Samba-Kickern. Die WM-Qualifikation schaffte man beinahe historisch schlecht. In Südamerika ist man nur auf Platz 5 von 6 qualifizierten Teams. Erzrivale Argentinien mit Lionel Messi schloss die Quali mit 10 Punkten Vorsprung ab.

Auch die Vorbereitung auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada läuft alles andere als nach Wunsch. Im Testspiel gegen Brasilien führte man zur Halbzeit noch mit 2:0, am Ende konnten sich die Asiaten aber mit 3:2 durchsetzen. In 14 Spielen war es der erste Sieg Japans gegen die Selecao.

Katzen-Fluch wird immer unheimlicher

Im Land des Rekordweltmeisters fürchtet man sich mittlerweile vor einem Fluch, der am 8. Dezember 2022 begonnen hatte. Hintergrund ist ein Vorfall bei der WM 2022 in Katar, seitdem geht es mit der Selecao bergab.

Doch was war geschehen? Bei der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale gegen Kroatien kletterte eine Katze auf das Pult vor Real-Liebling Vinicius Jr., doch das gefällt dem Betreuer der Brasilianer daneben gar nicht. Er packt das harmlose Tier und wirft es auf den Boden. Ein Riesen-Skandal, auf den sogar mehrere Tierschützer aktiv wurden.

Seitdem verfolgt die Star-Kicker der Katzenfluch, angefangen hat es mit der Niederlage im anschließenden Viertelfinale gegen Kroatien. Doch damit nicht genug, die Liste wird von Mal zu Mal länger.

Der Katzen-Fluch:

Erste Niederlage gegen Uruguay seit 22 Jahren

Superstar Neymar verletzt sich und wartet seit Oktober 2023 auf einen Einsatz

Historisch erste Niederlage in der WM-Quali gegen Kolumbien

Erste Heim-Niederlage der Geschichte in der WM-Qualifikation (64 Spiele) - ausgerechnet gegen Argentinien

Drei Niederlagen am Stück in der Quali

Erstmals in einem Quali-Spiel 4 Gegentore kassiert

Platz 5 in der WM-Quali ist das historisch schlechteste Ergebnis

Erste Niederlage gegen Japan

Seit 3 Jahren hinkt man den eigenen Erwartungen hinterher, holte mit Ancelotti sogar erstmals einen ausländischen Teamchef. Doch auch der Italiener konnte bislang das Star-Ensemble nicht in den Griff bekommen.

Dennoch ist Brasilien bei der WM in Topf 1 gesetzt und könnte damit auch ein möglicher Gegner für unsere ÖFB-Elf im Falle einer Qualifikation sein.