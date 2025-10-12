WM-Fahrplan: SO geht es nach der Quali weiter

Nach der WM-Qualifikation ist vor der Gruppenauslosung...

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nimmt immer weiter Form an: Nationen wie Titelverteidiger Argentinien, Brasilien oder Japan haben sich bereits ihre Teilnahme gesichert. Auch in Europa neigt die Qualifikation für das XXL-Turnier sich dem Ende zu (für ÖFB-Team am 18. November daheim gegen Bosnien). So ist die Hoffnung auf Österreichs ersten WM-Auftritt seit 1998 so groß wie schon lange nicht mehr. Doch wie würde es für unser Team weitergehen, falls es eines der 48 goldenen Tickets ergattern konnte?

Eröffnung steigt am 11. Juni in Mexiko

Der nächste Schritt nach der (hoffentlich) erfolgreichen Quali: die WM-Auslosung. Am 5. Dezember (18 Uhr MESZ) werden im Kennedy Center in Washington D.C. die 48 Teilnehmer auf zwölf Gruppen zu je vier Teams aufgeteilt. Entsprechend ihres Rankings in der FIFA-Weltrangliste landen diese in einem von vier Lostöpfen. Bei der Ziehung selbst fließen sportliche sowie geografische Kriterien mit ein, um für einen fairen Ausgleich zwischen den zwölf Gruppen zu sorgen.

Nach dem 5. Dezember würden Teamchef Ralf Rangnick und Co. also wissen, mit wem sie es im kommenden Fußball-Sommer zu tun bekommen. Der WM-Auftakt selbst steigt dann rund sechs Monate später, am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko.