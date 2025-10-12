Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Ralf Rangnick
© GEPA

XXL-Turnier 2026

WM-Fahrplan: SO geht es nach der Quali weiter

12.10.25, 18:15
Teilen

Nach der WM-Qualifikation ist vor der Gruppenauslosung...

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nimmt immer weiter Form an: Nationen wie Titelverteidiger Argentinien, Brasilien oder Japan haben sich bereits ihre Teilnahme gesichert. Auch in Europa neigt die Qualifikation für das XXL-Turnier sich dem Ende zu (für ÖFB-Team am 18. November daheim gegen Bosnien). So ist die Hoffnung auf Österreichs ersten WM-Auftritt seit 1998 so groß wie schon lange nicht mehr. Doch wie würde es für unser Team weitergehen, falls es eines der 48 goldenen Tickets ergattern konnte?

Eröffnung steigt am 11. Juni in Mexiko

Der nächste Schritt nach der (hoffentlich) erfolgreichen Quali: die WM-Auslosung. Am 5. Dezember (18 Uhr MESZ) werden im Kennedy Center in Washington D.C. die 48 Teilnehmer auf zwölf Gruppen zu je vier Teams aufgeteilt. Entsprechend ihres Rankings in der FIFA-Weltrangliste landen diese in einem von vier Lostöpfen. Bei der Ziehung selbst fließen sportliche sowie geografische Kriterien mit ein, um für einen fairen Ausgleich zwischen den zwölf Gruppen zu sorgen. 

Nach dem 5. Dezember würden Teamchef Ralf Rangnick und Co. also wissen, mit wem sie es im kommenden Fußball-Sommer zu tun bekommen. Der WM-Auftakt selbst steigt dann rund sechs Monate später, am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden