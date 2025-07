Große Emotionen bei Brasiliens Fußball-Ikone Neymar (33): Der Superstar ist erneut Vater geworden – zum vierten Mal

Auf emotionalen Bildern direkt aus dem Kreißsaal zeigt sich Neymar mit seiner frisch geborenen Tochter Mel im Arm, liebevoll begleitet von Partnerin Bruna Biancardi (31). Besonders berührend: Tochter Mavie trifft zum ersten Mal auf ihre kleine Schwester – ein intimer Familienmoment, den das Paar auf Instagram mit der Welt teilte. „Unsere Mel ist gekommen, um unser Leben noch süßer zu machen! Willkommen, Tochter!“, schrieb Biancardi. „Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel mit dir.“

Die Baby-Fotos von Neymar und Bruna verbreiteten sich rasend schnell im Netz – Fans feiern den privaten Einblick des Fußballers, der sonst eher mit Skandalen Schlagzeilen macht. Denn das Liebesleben des Paares gleicht einer Achterbahnfahrt: Seit 2022 sind Neymar und das brasilianische Model mal zusammen, mal getrennt. Immer wieder kursierten Fremdgeh-Gerüchte, zeitweise galt sogar eine Trennung als sicher.

Mit Baby Mel haben Neymar und Bruna nun zwei gemeinsame Kinder. Doch insgesamt ist es bereits Kind Nummer vier für den Offensivstar – mit der dritten Frau. Neben Mavie und Mel hat Neymar noch Sohn Davi Lucca (mit Jugendliebe Carolina Dantas) und Tochter Helena (mit Model Amanda Kimberlly).

Neymar © Getty

Während privat also Familienglück herrscht, arbeitet Neymar auch sportlich an seinem Comeback. Nach seiner Zeit in Saudi-Arabien bei Al-Hilal kehrte er zu seinem Jugendverein FC Santos zurück – und verlängerte dort kürzlich bis Jahresende. Doch der Fokus liegt aktuell klar auf dem neuen Familienglück – und auf den bezaubernden Babybildern, die der Fußballstar stolz mit der Welt teilt.