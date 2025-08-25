Samba-Schock: Ancelotti pfeift auf Real-Stars & Neymar

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti überrascht bei seinem Kader für die letzten beiden Spiele der WM-Qualifikation in Südamerika.

Carlo Ancelotti hat seinen zweiten Kader als brasilianischer Nationaltrainer bekanntgegeben und dabei für einige Überraschungen gesorgt. Die Spiele gegen Chile (5. September) und in Bolivien (10. September) sind die letzten beiden Pflichtspiele der Seleção vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nächsten Sommer.

Die ersten beiden Seleção-Spiele der Ära Ancelotti waren alles andere als Fußball-Spektakel. Ein 1:0-Sieg gegen Paraguay und ein 0:0 gegen Ecuador zeigt, dass der Italiener noch Zeit bei den Samba-Stars braucht. Umso mehr überrascht der Kader für die kommenden Partien.

Denn es fehlen ausgerechnet seine ehemaligen Real-Schützlinge Vinicius Junior, Eder Militao und Rodrygo, sowie Superstar Neymar. Der Trainer-Fuchs erklärt die Maßnahme, dass er die Zeit nutzen möchte, um die Spieler kennenzulernen, die er noch nicht so gut kennt. Neymar war zuletzt verletzt und verpasst auch deshalb den Lehrgang in dieser Länderspielpause. Sein Ziel ist es, für die Endrunde nächsten Juni die bestmögliche Mannschaft zu finden. Dafür zieht er nun alle Register.