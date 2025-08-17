Schock um ÖFB-Teamstar Maxi Wöber (27)

Drama in Bremen: Neuzugang Maximilian Wöber fällt mehrere Wochen aus.

Der heimische Abwehr-Star (27) verletzte sich beim Pokal-Debakel seiner Bremer in Bielefeld (0:1). Die bittere Diagnose: Muskelverletzung im rechten Oberschenkel! Das ergab die MRT-Untersuchung am Samstag.

Pech für Werder: Wöber war erst im Sommer als Top-Transfer von Leeds United geholt worden - einer von nur zwei Neuzugängen bisher!Jetzt muss Coach Ole Werner wochenlang auf seinen Abwehr-Boss verzichten. Noch bitterer: Auch für das ÖFB-Nationalteam wird Wöber damit in der WM-Qualifikation im September gegen Zypern (6.9.) und Bosnien (9.9.) wohl ebenfalls ausfallen.