Große Sorge! Not-Operation bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Sorge um Ralf Rangnick (67)! Der österreichische Teamchef musste nach einem ursprünglich harmlosen Routine-Eingriff erneut operiert werden.

Rangnick hatte sich in Salzburg einer lange geplanten Operation am Sprunggelenk unterzogen. Der Eingriff war notwendig geworden, weil der Deutsche seit Jahren unter Abnutzungserscheinungen litt. Zunächst lief alles nach Plan: Die OP verlief erfolgreich, Rangnick konnte kurz darauf das Krankenhaus verlassen.

Doch dann kam es zu Komplikationen. Die Wunde entzündete sich – Rangnick musste zurück in die Klinik und erneut unters Messer. Inzwischen gibt es aber Entwarnung: Die zweite Operation ist gut verlaufen, der Heilungsverlauf stabil.

Bis zur WM-Quali wieder fit

Nach aktuellem Stand kann Rangnick noch in dieser Woche das Krankenhaus verlassen. Die weitere Genesung soll in seinem Wohnort Obertrum am See (Salzburg-Umgebung) erfolgen.

Der ÖFB geht davon aus, dass der Nationaltrainer rechtzeitig zum Start der WM-Qualifikation im September wieder vollständig einsatzfähig ist.