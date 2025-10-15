DIESE WM-Gruppe wünschen wir uns

Die Mega-WM in den USA, Mexiko und Kanada rückt immer näher. 28 von 48 Teilnehmern haben ihr Ticket bereits fix, wodurch die möglichen Gruppen immer konkreter werden.

Nach der bitteren Niederlage in Bukarest hat unser Nationalteam zwar einen Rückschlag im Kampf um die WM einstecken müssen, hat allerdings das eigene Schicksal noch selbst in der Hand. Mit zwei Siegen auf Zypern (Sa., 15. November, 18 Uhr) und gegen Bosnien (Di., 18. November, 20.45 Uhr) darf das ÖFB-Team den Flieger nach Amerika buchen.

Die Auslosung steigt dann bereits am 5. Dezember in Washington und beim derzeitigen Stand wäre unser Nationalteam unter allen Teilnehmern in Topf 3 gesetzt. Allerdings können wir auch noch an Australien vorbei und in Topf 2 landen.

Fakt ist aber, dass wir maximal gegen ein zweites europäisches Team gelost werden können. Abgesehen von der großen Ausnahme Europa dürfen in keiner der zwölf Vierer-Gruppen zwei Nationen vom selben Kontinent gezogen werden. Auf dieser Grundlage wurden die oe24-User zuletzt befragt, was das Wunsch-Los für die Endrunde wäre und das Resultat ist durchaus überraschend.

Wunschgruppe der oe24-User:

Kanada (Nordamerika) 36%

(Nordamerika) 36% Iran (Asien) 24 %

(Asien) 24 % Österreich (Europa)



Kap Verde (Afrika) 32 %

Auf dem Papier wäre es ein absolutes Glückslos. Neben WM-Debütant Kap Verde hofft man aus Topf 1 auf Mitveranstalter Kanada und den Iran, dessen Delegation bei der Auslosung bereits ein Teilnahmeverbot erhalten hat.

Interessant sind die weiteren Wünsche unserer Leser. Aus Topf 1 folgt USA (17 %) und Braslien (8,7 %), in Topf 2 würden die Wähler am liebsten noch gegen Deutschland (24 %) und Australien (16 %) spielen und im vermeintlich leichtesten Topf 4 wollen die User Italien (13 %) und Kongo (11 %) ziehen.

Angst-Gruppe der oe24-User:

Frankreich (Europa) 2%

(Europa) 2% Uruguay (Südamerika) 3%

(Südamerika) 3% Österreich (Europa)



Ghana (Afrika) 2%

Genauso klar ist, welche Nation die Fans unseres Nationalteams auf keinen Fall in der Gruppenphase sehen wollen. Das Star-Ensemble aus Frankreich aus Topf 1 wäre ebenso ein unangenehmer Gegner, wie Uruguay aus Südamerika und Ghana aus Afrika. Aus Topf 2 wäre zwar Dänemark der absolute Angstgegner unserer Leser.

Allerdings wären dann drei europäische Teams in einer Gruppe, aber das ist bekanntlich laut Regulativ nicht möglich.