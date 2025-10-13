Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Kap Verde
© Getty Images

Kleiner Inselstaat

Sensation! Fußball-Zwerg stürmt zur WM

13.10.25, 20:55
Teilen

Fußball-Außenseiter Kap Verde hat sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Der Inselstaat vor der Westküste von Afrika machte die Teilnahme am Montag mit einem 3:0 (0:0) gegen Eswatini (früher Swasiland) perfekt. Gemessen an der Einwohnerzahl wird Kap Verde zum zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte werden - nach Island, das 2018 in Russland debütiert hatte.

Das Team von Nationalcoach Pedro Leitao Brito - Spitzname Bubista - legte mit einem 1:0 über Favorit Kamerun im September den Grundstein für die erfolgreiche Qualifikation. Die Mannschaft besteht weitgehend aus unbekannten Profis, bekanntester Spieler ist Innenverteidiger Logan Costa, der beim FC Villarreal spielt und derzeit nach einem Kreuzbandriss fehlt.

Pedro Leitao Brito, Trainer von Kap Verde

Pedro Leitao Brito (mitte), Trainer von Kap Verde 

© Getty Images

Nach Usbekistan und Jordanien ist Kap Verde bisher der dritte WM-Debütant beim Turnier, das im Sommer 2026 in den USA, Mexiko sowie Kanada steigt und erstmals mit 48 Nationen ausgetragen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden