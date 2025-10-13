Plötzlich hat San Marino eine Chance auf die WM

Nach Österreichs Niederlage in Rumänien lebt plötzlich der WM-Traum des Zwergstaats.

Österreich hat am Sonntag eine große Chance ausgelassen, die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren quasi schon zu fixieren. Nach der Pleite in Bukarest lebt plötzlich der WM-Traum von Rumänien – und von San Marino!

Der Zwergstaat darf nämlich hoffen, als Sieger der Nations-League-Gruppe ins Play-off einzuziehen. Dafür müsste allerdings Rumänien Zweiter in der Gruppe werden. Kurios: Um die eigenen Chancen zu erhöhen, müsse San Marino am letzten Spieltag so hoch wie möglich verlieren.

Dass der Zwergstaat bei der WM nichts zu suchen hat, wurde aber spätestens beim 0:10 gegen Österreich sichtbar.