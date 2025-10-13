Alles zu oe24VIP
David Alaba
WM-Quali

Nach Pleite: Jetzt droht Österreich der Super-GAU

13.10.25, 07:05
Verspielt das ÖFB-Team doch noch das WM-Ticket? 

Durch den in letzter Minute verspielten Punkt in Bukarest wird es in der WM-Qualifikation doch noch einmal spannend. Bei einem 0:0 wäre Österreich mit einem Sieg in der kommenden Partie am 15. November auf Zypern aufgrund des klar besseren Torverhältnisses praktisch durch gewesen. "Am Ende geht es darum, ein gutes Ergebnis mitzunehmen. Das haben wir in letzter Sekunde verpasst, und das hat uns einen ganz, ganz wichtigen Punkt gekostet", erklärte Rangnick.

Nun könnte es im November aber doch noch zu einem echten Endspiel gegen Bosnien kommen. Österreich liegt nur noch zwei Punkte vorne und könnte theoretisch auch noch von Rumänien überholt werden. Aber dennoch sind die Chancen auf die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren groß – das ÖFB-Team hat alles selbst in der Hand.

So fährt Österreich doch noch zur WM

  • mit einem Sieg im abschließenden Heimspiel gegen Bosnien-Herzegowina (18. November), unabhängig vom Ausgang des Spiels davor gegen Zypern (15. November)
  • mit einem Sieg gegen Zypern, wenn Bosnien nicht am selben Tag gegen Rumänien gewinnt
  • mit einer Niederlage gegen Zypern und einem Punkt gegen Bosnien, wenn Bosnien nicht gegen Rumänien gewinnt und die Rumänen nicht ihre letzten beiden Spiele gewinnen bzw. falls doch, das ÖFB-Team nicht in der Tordifferenz überholen
  • mit einem Unentschieden gegen Zypern und einer Niederlage gegen Bosnien, wenn Bosnien gegen Rumänien verliert und die Rumänen zum Abschluss gegen San Marino nicht so hoch gewinnen, dass sie das ÖFB-Team in der Tordifferenz überholen
  • mit Unentschieden gegen Zypern und Bosnien, wenn die Bosnier gegen Rumänien nicht so hoch gewinnen, dass sie das ÖFB-Team in der Tordifferenz überholen 

Am 15. November tritt Österreich auswärts auf Zypern, drei Tage später kommt es dann in Wien womöglich zum großen Finale gegen Bosnien.

