WM-Traum lebt! Färöer sorgen für Quali-Sensation

Die Färöer sorgen momentan in ihrer WM-Quali-Gruppe für Überraschungen.

Die Färöer erleben zurzeit eine sensationelle Qualifikation zur WM 2026, sind DAS Überraschungsteam schlechthin. In den bislang absolvierten sieben Partien konnte der FIFA-Weltranglisten-136. - bei drei Pleiten - bereits über vier Triumphe jubeln. Neben Siegen gegen Montenegro (4:0) und Gibraltar (2:1; 1:0) war es vor allem die jüngste 2:1-Performance gegen die Tschechen, die für große Begeisterung sorgte. Doch es kommt besser: Bei einer verbleibenden Quali-Partie besteht für das 5,4-Mio.-Euro-Team weiterhin die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme - wenn auch nur eine kleine...

Sieg gegen Kroaten & Tschechen-Patzer nötig

Aktuell halten die Färöer bei zwölf Punkten auf Rang drei der Gruppe L, vier Punkte hinter Spitzenreiter Kroatien, sowie einen Punkt hinter den zweitplatzierten Tschechen. Während die Qualifikation auf direktem Wege (Platz eins) nicht mehr möglich ist, gäbe es noch die Chance, sich die Teilnahme am XXL-Turnier über das Play-off zu sichern (Platz zwei).

Dafür müsste allerdings das Glück auf Seiten der Färöer stehen. Denn am 14. November (20.45 Uhr) einen Auswärtssieg gegen die Kroaten einzufahren, während die Tschechen drei Tage später (20.45 Uhr) daheim gegen das punktelose Schlusslicht Gibraltar patzen ist nicht unbedingt das wahrscheinlichste Szenario. Trainer Eydun Klakstein bleibt dennoch zuversichtlich: "Wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, aber wir haben keinen Grund, uns für das Spiel in Kroatien keine Chancen auszurechnen", wurde der 52-Jährige von der "Sportschau" zitiert.