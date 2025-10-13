WM 2026: DIESE Hammer-Gruppe droht uns in Amerika

Das ÖFB-Nationalteam ist auch nach der bitteren Niederlage in Rumänien weiter auf WM-Kurs. Bei der Endrunde droht uns beim derzeitigen Stand eine absolute Hammer-Gruppe.

Das ÖFB-Team liegt zwei Spieltage vor Ende der WM-Qualifikation weiter auf Platz 1 der Qualifikations-Gruppe H. Zwei Punkte Vorsprung und das weitaus bessere Torverhältnis gegenüber Bosnien und Herzegowina sprechen klar für uns. Noch dazu muss unser Team am 15. November beim vermeintlich schwächeren Gegner Zypern in Limassol bestehen, während die Bosnier im direkten Duell um Platz 2 auf Rumänien treffen.

Wenn die Rumänen erneut aufzeigen und gewinnen und das ÖFB-Team zugleich auf Zypern triumphiert, ist das Ticket für die Endrunde bei der WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli 2026) in unserer Tasche und das lange Warten wäre zu Ende. Denn seit mittlerweile 28 Jahren wartet eine rot-weiß-rote Auswahl auf die Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft.

1998 war man in Frankreich in einer Gruppe mit Kamerun, Chile und Italien. Gegen die Squadra Azzurra fand auch das letzte WM-Spiel einer österreichischen Nationalmannschaft in Paris statt.

Diese Gegner drohen uns

Und auf unser Nachbarland könnte man beim derzeitigen Stand auch heuer wieder treffen. Denn wenn die WM-Quali jetzt zu Ende wäre, würde uns eine absolute Hammer-Gruppe drohen. Die ÖFB-Elf wäre aktuell in Topf 3 gesetzt, kann sich mit guten Ergebnissen allerdings noch in Topf 2 vorarbeiten.

Das wäre die Hammer-Gruppe:

Argentienen (Südamerika)

Japan (Asien)

Österreich (Europa)



Italien (Europa)

Das wäre die Glücks-Gruppe:

Kanada (Nordamerika)

Iran (Asien)

Österreich (Europa)



Kongo (Afrika)

Die Auslosung steigt am 5. Dezember in Washington, wenn die UEFA-Play-offs noch nicht entschieden sind. Mit Ausnahme von Europa gibt es keine Nation aus dem selben Kontinent in einer Gruppe. Von den 16 UEFA-Teilnehmern dürfen maximal zwei Nationen in einer der zwölf Vierer-Gruppen sein.