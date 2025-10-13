Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Rumänien droht UEFA-Strafe nach Sieg über Österreich
© Gepa

WM-Quali

Rumänien droht UEFA-Strafe nach Sieg über Österreich

13.10.25, 11:07
Teilen

Wie rumänische Medien berichten, kommt es für den ÖFB-Gegner nun knüppeldick. 

39.581 Fans sorgten im Stadion von Bukarest für Gänsehaut-Stimmung – bis ein Feuerwerks-Wurf auf den Rasen alles überschattete! Nach dem Last-Minute-Tor von Virgil Ghiță (90.+5) zündeten Fans mehrere Pyros, einer landete mitten auf dem Spielfeld. Feuerwehrleute mussten einschreiten, während die Spieler feierten.

Nach Geldbuße kommt Teilschließung?

UEFA reagiert knallhart: Schon zuletzt musste der Verband nach Randalen beim 2:2 in Zypern 34.000 Euro Strafe zahlen – jetzt droht die nächste Geldbuße. Wegen Wiederholung ist sogar eine Teilschließung des Stadions möglich!

Vier Stadionverbote

Besonders bitter: Am 18. November empfängt Rumänien San Marino. Dieses Spiel könnte nun vor leeren Rängen stattfinden! Die Polizei leitete bereits Ermittlungen ein: Drei Strafanzeigen nach dem Sprengstoffgesetz, vier Stadionverbote (6 bis 12 Monate) – weitere Täter sollen identifiziert werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden