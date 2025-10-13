Rumänien droht UEFA-Strafe nach Sieg über Österreich

Wie rumänische Medien berichten, kommt es für den ÖFB-Gegner nun knüppeldick.

39.581 Fans sorgten im Stadion von Bukarest für Gänsehaut-Stimmung – bis ein Feuerwerks-Wurf auf den Rasen alles überschattete! Nach dem Last-Minute-Tor von Virgil Ghiță (90.+5) zündeten Fans mehrere Pyros, einer landete mitten auf dem Spielfeld. Feuerwehrleute mussten einschreiten, während die Spieler feierten.

Nach Geldbuße kommt Teilschließung?

UEFA reagiert knallhart: Schon zuletzt musste der Verband nach Randalen beim 2:2 in Zypern 34.000 Euro Strafe zahlen – jetzt droht die nächste Geldbuße. Wegen Wiederholung ist sogar eine Teilschließung des Stadions möglich!

Vier Stadionverbote

Besonders bitter: Am 18. November empfängt Rumänien San Marino. Dieses Spiel könnte nun vor leeren Rängen stattfinden! Die Polizei leitete bereits Ermittlungen ein: Drei Strafanzeigen nach dem Sprengstoffgesetz, vier Stadionverbote (6 bis 12 Monate) – weitere Täter sollen identifiziert werden.