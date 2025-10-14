WM-Comeback! Südafrika nach 16 Jahren wieder dabei

Südafrika ist erstmals seit der Heim-WM 2010 wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Ein 3:0-Sieg gegen Ruanda brachte das Ticket für Nordamerika 2026, wobei Benin als Tabellenführer noch abgefangen wurde.

Südafrika hat sich nach 16 Jahren Pause wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Südafrikaner besiegten am Dienstag zum Abschluss der afrikanischen Qualifikationsgruppe C Ruanda mit 3:0 (2:0) und sicherten sich damit das Ticket für die Endrunde 2026 in Nordamerika.

Benin wird noch abgefangen

Die Mannschaft vom belgischen Teamchef Hugo Broos fing damit den bisherigen Tabellenführer Benin noch ab. Der Konkurrent unterlag Nigeria mit 0:4 (0:2) und verpasste damit die historische Chance auf die erste WM-Teilnahme überhaupt. Südafrika kehrt damit erstmals seit der Heim-WM 2010 wieder auf die Weltbühne zurück.

Sieben afrikanische Teilnehmer fixiert

Damit stehen sieben der neun Fixteilnehmer aus Afrika fest. Bereits vor dem letzten Spieltag hatten sich Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Marokko und Tunesien qualifiziert. Die letzten zwei afrikanischen Tickets werden am Dienstagabend zwischen Senegal und Kongo in Gruppe B sowie Elfenbeinküste und Gabun in Gruppe F ermittelt.