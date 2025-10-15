WM 2026 nimmt Form an – Österreich droht Todesgruppe

Diese Gegner drohen dem ÖFB-Team bei der WM in Amerika.

Die Quali für die WM im kommenden Jahr in Amerika geht ins Finale, bisher stehen 28 von 28 Teilnehmern fest. Trotz der Niederlage in Rumänien sieht es auch für das ÖFB-Team sehr gut aus, sich erstmals seit 28 Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

Diese Länder haben sich qualifiziert

Europa (1 von 16 Fixplätzen): England

Nord- und Mittelamerika sowie Karibik (3 von 6): USA, Kanada, Mexiko (alle Gastgeber)

Afrika (9 von 9): Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Asien (8 von 8): Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Südamerika (6 von 6): Argentinien (Titelverteidiger), Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay

Ozeanien (1 von 1): Neuseeland

Zwei Teilnehmer werden im März 2026 in interkontinental Play-offs mit Mannschaften aus Nordamerika/Karibik (2), Afrika (1), Asien (1), Ozeanien (1) und Südamerika (1) ermittelt.

Beim Turnier in Amerika drohen Österreich allerdings wahre Hammer-Gegner. Laut der voraussichtlichen Einteilung wird das ÖFB-Team nur aus Topf 3 gezogen und muss damit wohl zumindest mit zwei echten Krachern rechnen.

Hammer-Gruppe oder Glückslos

Ein echtes Hammer-Los wäre etwa Argentinien, Kroatien und Italien oder die Konstellation Brasilien, Marokko und die Türkei.

Mit etwas Losglück könnte es aber auch gegen Kanada, Australien und Kap Verde gehen.

Die Auslosung für die WM findet am 5. Dezember in Washington statt.