Neues Hammer-Gerücht um David Alaba (33)

Steht der ÖFB-Kapitän vor einer spektakulären Rückkehr?

Seit Sommer 2021 spielt David Alaba bei Real Madrid und holte mit den Königlichen alle Titel, die man im Fußball gewinnen kann. Nach seinen langen Verletzungspausen hat der 33-Jährige seinen Stammplatz inzwischen aber verloren, unter Neo-Trainer Xabi Alonso ist Alaba derzeit nur Ergänzungsspieler.

Deutschland-Rückkehr

Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer aus, die Zeichen stehen klar auf Abschied. Wie fichajes.net berichtet, könnte Alaba in der kommenden Saison nach Deutschland zurückkehren. Konkret bringt das spanische Portal den ÖFB-Kapitän mit der TSG Hoffenheim in Verbindung.

Alaba spielte zu Beginn seiner Karriere 2011 bereits eine halbe Saison leihweise für den Bundesligisten, zudem ist der Verein mit Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker fest in österreichischer Hand. Dennoch scheint ein Wechsel äußerst unwahrscheinlich. Hoffenheim ist in Deutschland nur Mittelmaß und sportlich damit für Alaba wohl wenig interessant. Zudem würde sich der Verein wohl das Gehalt des ÖFB-Kapitäns nicht leisten können.