Spanier melden neuen Rückschlag für David Alaba (33)

Endstation Bank? Der ÖFB-Kapitän könnte erst im Dezember seine nächste Chance bekommen.

Nachdem David Alaba in der Champions League gegen Almaty in der Startelf stand, musste der Österreicher am Wochenende in der Liga wieder 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Damit machte Neo-Trainer Xabi Alonso klar, dass Alaba in der Verteidigerhierarchie ganz hinten steht. Der Real-Coach vertraut anderen Innenverteidigern und könnte sogar in einem Notfall außen vor bleiben: Carreras spielte bereits als Innenverteidiger gegen Levante, während Alaba auf der Bank saß.

© Getty

Einsatz nur im Cup?

Wie „Defensa Central“ und „OneFootball“ berichten, wird Alaba weiterhin nur in unwichtigen Spielen zum Einsatz kommen. So soll Alaba erst in der ersten Cup-Partie Reals (die Königlichen spielen erst in der 3. Runde am 17. Dezember) zum Einsatz kommen.

Laut den spanischen Berichten ist zudem auch bereits besiegelt, dass Alaba die Königlichen nach Ablauf der Saison verlassen wird. Der Österreicher kann dann ablösefrei wechseln.

© GEPA

Immerhin bleibt der Innenverteidiger im ÖFB-Team weiterhin eine wichtige Stütze. Während der vergangenen Länderspielpause kam er gegen Zypern (1:0) auf 70 Einsatzminuten, gegen Bosnien (2:1) waren es 78.