Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

Bei Real

Spanier melden neuen Rückschlag für David Alaba (33)

07.10.25, 07:12
Teilen

Endstation Bank? Der ÖFB-Kapitän könnte erst im Dezember seine nächste Chance bekommen. 

Nachdem David Alaba in der Champions League gegen Almaty in der Startelf stand, musste der Österreicher am Wochenende in der Liga wieder 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Damit machte Neo-Trainer Xabi Alonso klar, dass Alaba in der Verteidigerhierarchie ganz hinten steht. Der Real-Coach vertraut anderen Innenverteidigern und könnte sogar in einem Notfall außen vor bleiben: Carreras spielte bereits als Innenverteidiger gegen Levante, während Alaba auf der Bank saß.

Alaba Xabi Alonso
© Getty

Einsatz nur im Cup?

Wie „Defensa Central“ und „OneFootball“ berichten, wird Alaba weiterhin nur in unwichtigen Spielen zum Einsatz kommen. So soll Alaba erst in der ersten Cup-Partie Reals (die Königlichen spielen erst in der 3. Runde am 17. Dezember) zum Einsatz kommen.

Laut den spanischen Berichten ist zudem auch bereits besiegelt, dass Alaba die Königlichen nach Ablauf der Saison verlassen wird. Der Österreicher kann dann ablösefrei wechseln.

Alaba
© GEPA

Immerhin bleibt der Innenverteidiger im ÖFB-Team weiterhin eine wichtige Stütze. Während der vergangenen Länderspielpause kam er gegen Zypern (1:0) auf 70 Einsatzminuten, gegen Bosnien (2:1) waren es 78.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden