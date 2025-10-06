Check-In: ÖFB-Team nimmt wieder WM-Kurs auf

Mission erste WM-Endrunde seit 1998 geht in die nächste Runde! In Wien startete das ÖFB-Team am Montag geschlossen in die spannende Quali-Woche.

Mit vier Siegen aus vier Spielen führt das ÖFB-Team die Quali-Gruppe H mit 16 Punkten an. Zwei weitere Dreier – am Donnerstag gegen San Marino (20.45 Uhr/live auf ORF 1) im Happel-Stadion und drei Tage später gegen Rumänien – könnten den Traum von der WM 2026 in Nordamerika noch greifbarer machen. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina steht Österreich zwar in der Pole Position, doch Koffer packen dürfen Kapitän David Alaba und Co. noch nicht.

Showdown im November

Denn gewinnt die Balkan-Truppe um Altstar Edin Dzeko ihre beiden nächsten Spiele, kommt es erst am 18. November in Wien zum finalen Showdown um das WM-Ticket. Sollten die Bosnier jedoch schon vorher Federn lassen, könnte das Team sein herbeigesehntes Amerika-Ticket bereits beim nächsten Lehrgang am 15. November auf Zypern fixieren.

Doch davor gilt es, San Marino und Rumänien zu schlagen. Vor allem gegen den FIFA-Weltranglisten San Marino sind drei Punkte Pflicht. Weitaus komplizierter dürfte es drei Tage später in Bukarests Arena Nationala werden, wo das ÖFB-Team bei der EM 2021 Siege über Nordmazedonien (3:1) und die Ukraine (1:0) feierte. Die Rumänen liegen bereits fünf Punkte hinter Österreich und haben zudem ein Spiel mehr ausgetragen.

Fitter Rangnick bereit für Sechs-Punkte-Party

Gute Nachrichten gibt es auch von Teamchef Ralf Rangnick: Nach mehreren Operationen am Sprunggelenk meldete sich der 66-jährige Deutsche am Montag rechtzeitig wieder fit, empfing seine Truppe im Hotel und schwur die Mannschaft beim ersten Training im Prater direkt auf die bevorstehenden Kracher ein.