Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Alaba
© Gepa

Mit fittem Rangnick

Check-In: ÖFB-Team nimmt wieder WM-Kurs auf

06.10.25, 16:10
Teilen

Mission erste WM-Endrunde seit 1998 geht in die nächste Runde! In Wien startete das ÖFB-Team am Montag geschlossen in die spannende Quali-Woche. 

Mit vier Siegen aus vier Spielen führt das ÖFB-Team die Quali-Gruppe H mit 16 Punkten an. Zwei weitere Dreier – am Donnerstag gegen San Marino (20.45 Uhr/live auf ORF 1) im Happel-Stadion und drei Tage später gegen Rumänien – könnten den Traum von der WM 2026 in Nordamerika noch greifbarer machen. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina steht Österreich zwar in der Pole Position, doch Koffer packen dürfen Kapitän David Alaba und Co. noch nicht.

Showdown im November

Denn gewinnt die Balkan-Truppe um Altstar Edin Dzeko ihre beiden nächsten Spiele, kommt es erst am 18. November in Wien zum finalen Showdown um das WM-Ticket. Sollten die Bosnier jedoch schon vorher Federn lassen, könnte das Team sein herbeigesehntes Amerika-Ticket bereits beim nächsten Lehrgang am 15. November auf Zypern fixieren.

Doch davor gilt es, San Marino und Rumänien zu schlagen. Vor allem gegen den FIFA-Weltranglisten San Marino sind drei Punkte Pflicht. Weitaus komplizierter dürfte es drei Tage später in Bukarests Arena Nationala werden, wo das ÖFB-Team bei der EM 2021 Siege über Nordmazedonien (3:1) und die Ukraine (1:0) feierte. Die Rumänen liegen bereits fünf Punkte hinter Österreich und haben zudem ein Spiel mehr ausgetragen.

Fitter Rangnick bereit für Sechs-Punkte-Party 

Gute Nachrichten gibt es auch von Teamchef Ralf Rangnick: Nach mehreren Operationen am Sprunggelenk meldete sich der 66-jährige Deutsche am Montag rechtzeitig wieder fit, empfing seine Truppe im Hotel und schwur die Mannschaft beim ersten Training im Prater direkt auf die bevorstehenden Kracher ein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden